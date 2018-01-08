الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح زيادة رأس مال إيكون

رجب عز الدين: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر الخاص بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون. وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر من 249.8 مليون جنيه، إلى…

رجب عز الدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر الخاص بشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون.

وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المصدر من 249.8 مليون جنيه، إلى 574 مليون جنيه، بزيادة 324.5 مليون جنيه وبزيادة فى الأسهم بمقدار 81.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 4.74 جنيه للسهم الواحد بإجمالى قيمة 384.6 مليون جنيه .

وقالت – فى بيان للبورصة اليوم الإثنين- إن عدم ممانعتها نشر تقرير الإفصاح بغرض استيفاء متطلبات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لا يعد موافقة من الهيئة على الإصدار، لأن عملية إصدار أسهم الزيادة ستخضع لكل الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن .

كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد وافقت في أبريل الماضي، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 142.5 مليون جنيه إلى 249.4 مليون جنيه، بزيادة 106.92 مليون جنيه، موزعة على 26.73 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح 2016.

