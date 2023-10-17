الرقابة المالية توافق على نشر إعلان عرض الاستحواذ على 46.9% من «دايس للملابس» بسعر 0.65 جنيه للسهم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة دايس للملابس الجاهزة بنشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية وماجد سمير توما.

وذلك لشراء حتى 838.13 مليون سهم بنسبة 46.9% من شركة دايس للملابس الجاهزة، مقابل544.78 مليون، وبسعر 0.65 جنيه للسهم، بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للاسهم حرة التداول.

يذكر أن نتائج أعمال دايس للملابس الجاهزة، خلال النصف الأول من عام 2023، قد تضمنت تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 376.2%، لتسجل 121.16 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 25.44 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.