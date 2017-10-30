الرقابة المالية توافق على نشرة طرح صندوق التعمير العقاري

أحمد علي: كشف هاني توفيق، العضو المنتدب بشركة اكيومن بي بي اي بارتنرر "بلتون" - مدير صندوق التعمير العقاري- أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشرة طرح صندوق بنك التعمير والاسكان العقاري. وأضاف في تصريحات لـ "المال" أن الرقابة المالية طلبت تعديلات بسيطة تتعلق بإسم شركة

أحمد علي:

كشف هاني توفيق، العضو المنتدب بشركة اكيومن بي بي اي بارتنرر “بلتون” – مدير صندوق التعمير العقاري- أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشرة طرح صندوق بنك التعمير والاسكان العقاري.

وأضاف في تصريحات لـ “المال” أن الرقابة المالية طلبت تعديلات بسيطة تتعلق بإسم شركة الصندوق والعنوان وتشكيل مجلس ادارته، لكنها وافقت علي بنود الطرح وشروط الاكتتاب في الصندوق.

وأوضح العضو المنتدب بشركة اكيومن بي بي اي بارتنرر “بلتون” – مدير صندوق التعمير العقاري- ان شركته ستقوم بنشر نشرة الطرح خلال ايام عقب تعديل المطالب الادارية التي حددتها الهيئة، مشيرا الي شركته ستعد حملة ترويجية خلال شهر نوفمبر المقبل، متوقعا فتح باب الاكتتاب بالصندوق نهاية نفس الشهر.

يذكر ان “المال” قد كشفت عن اعتزام مدير الصندوق بإقتصار الاكتتاب بالصندوق في اغلاقه الاول والمستهدف 250 مليون جنيه علي المؤسسات والجهات فقط.

ويبلغ حجم صندوق التعمير العقاري نحو مليار جنيه، سيتم تجمعيهم علي مراحل متعددة، وسيكون الصندوق هو الثاني من نوعه في مصر عقب صندوق المصريين بالخارج العقاري.