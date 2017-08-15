الرقابة المالية توافق على ميكنة إصدار إجباري السيارات لطوكيو مارين

مروة عبد النبي: كشف خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بشركة "طوكيو مارين "إيجيبت جينيرال، عضو لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين عن حصول شركته على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الإصدار الإليكتروني لوثائق التأمين الإجباري على السيارات بوحدات المرور. ويأتى هذا القرار تماشيا مع ا

مروة عبد النبي:





كشف خالد سعيد، رئيس قطاع السيارات بشركة “طوكيو مارين “إيجيبت جينيرال، عضو لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين عن حصول شركته على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على بدء الإصدار الإليكتروني لوثائق التأمين الإجباري على السيارات بوحدات المرور.

ويأتى هذا القرار تماشيا مع القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا والقرارات أرقام 729 و730 لسنة 2016 بخصوص الضوابط التنفيذية للإصدار الإليكتروني.

وأوضح سعيد فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن المرحلة الأولى ستبدأ بـ50 منفذا دفعة واحدة، وجار الإعداد للانتهاء من ميكنة باقي المنافذ فى أقرب وقت.

وأضاف أن الشركة تطلق المرحلة الأولى بـ50 منفذ بالتعاون مع شركة “NTG” العالمية للبرمجيات، وشركة فيروم كود وشركة انوفسيان العالمية، لافتآ إلى النظام الجديد لإجبارى السيارات والذي يعتمد على تقنية الباركود (QR) يساعد المواطن على التحقق بسهولة من أن الوثيقة التي تسلمها من المنفذ مضمونة وغير مزورة علاوة على تحقق العميل من أن المبالغ التي سددها في المنفذ داخل وحدة المرور قد تم توريدها لشركة التأمين في نفس لحظة التوريد، فضلآ عن أن ما يوفره الإصدار الإليكتروني من قاعدة بيانات دقيقة لشركة التأمين مما يترتب عليه تمكين الشركة من عمل الاحصائيات والتقارير والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت الملائم مما يعود بالنفع على المواطن في كل الأحوال.



وأشار رئيس قطاع السيارات بـ”طوكيومارين” إلى أن ميكنة التأمين الإجبارى للسيارات تهدف للقضاء على ظاهرة التزوير والغش والتلاعب في وثائق التأمين الإجباري والتي تضر بمصلحة المواطنين وضياع حقوقهم لعدم وجود التغطية الفعلية لدى شركات التأمين، كما تتكبد شركات التامين خسائر كبيرة تصل إلى ملايين الجنيهات في صورة ضياع الأقساط التي يدفعها المواطن بحسن النية إلى أشخاص احترفوا الغش والتزوير.