«الرقابة المالية» توافق على منح «أروب» للتأمين الإصدار الإلكترونى لوثائق السفر

قال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين على الممتلكات، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لشركته على الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين على السفر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف صابر أن «أروب» تتفاوض حاليا مع إحدى شركات إعادة التأمين العالمية المتعاقد معها بالخارج، رفض ذكر اسمها، لتغطية خطر فيروس كورونا بوثائق السفر حتى يتسنى لها إصداره أونلاين وضمان الإقبال عليه من العملاء.

وأوضح أن التفاوض مع معيدى التأمين حاليا يشمل التغطيات النمطية العادية مضافا إليها توفير التغطية التأمينية للحجر الصحى، بسبب الوباء بشأن وثيقة السفر.

وأشار إلى أن الإقبال على وثائق التأمين على السفر حاليا مرهون بتغطيتها لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنه منتشر فى كل دول العالم مما رفع من نسبة الخطر عند الانتقال من دولة لأخرى، وأصبح شرط دخول أى دولة حاليا هو وجود تأمين على السفر يغطى الأوبئة.

ومن المعروف أن وثيقة تأمين السفر فى الظروف الاعتيادية تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة أو الحوادث الشخصية كتأخر أو فقدان أو سرقة الأمتعة، وكذلك تأخر الرحلة أو الأموال الشخصية، علاوة على تغطية نفقات الرعاية الطبية المنزلية أثناء السفر.

وقال صابر إن الرقابة المالية وافقت منذ أيام على المنصة الإلكترونية لشركته والتصور الكامل الخاص بها بهدف ترويج بعض وثائق التأمين التى تتلاءم مع التسويق الإلكترونى.

وأضاف أن شركته ستركز الفترة المقبلة على صناعة التأمين الرقمى باعتبارها الاتجاه العام للدولة بجميع الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.

وأكد أن شركته توجهت بالفعل نحو التحول الرقمى منذ أن بدأت توجيه جزء من استثماراتها لتمويل التعاقد مع شركات تكنولوجيا لعمل الموقع الإلكترونى لها على أحدث مستوى بطريقة شارحة للمنتجات والتغطيات التى توفرها.

ولفت إلى أن أروب قررت عمل المنصة إلالكترونية ليتم وضع كل البرمجيات التى تتعامل مع التسويق والتوزيع عليها، علاوة على استهداف التوسع فى التأمينات الفردية والمشروعات متناهية الصغر فى المقام الأول. وأوضح أن شركته مميكنة بالكامل، خاصة أن المساهم الرئيسى فيها هو بنك «بلوم»، لافتا إلى أن البنوك سبقت شركات التأمين فى التحول الرقمى بفترة كبيرة، إضافة إلى ضخامة حجم الإنفاق على التكنولوجيا فى البنوك