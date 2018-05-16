الرقابة المالية توافق على عودة نشاط العربية للسمسرة

رجب عزالدينوافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، على إعادة نشاط شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية بعد فترة من الإيقاف.وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة تقدمت بما يفيد اتخاذ الإجراءات نحو إزالة المخالفات أثناء فترة الوقف ومن المقرر إعادة مزاولة الشركة لن

رجب عزالدين

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء، على إعادة نشاط شركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية بعد فترة من الإيقاف.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة تقدمت بما يفيد اتخاذ الإجراءات نحو إزالة المخالفات أثناء فترة الوقف ومن المقرر إعادة مزاولة الشركة لنشاطها إعتبارا من الخميس الموافق 17 مايو 2018.

وأوقفت الهيئة الشركة فى 13 مارس 2018 عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما أو لحين إزاله الشركة للمخالفات إيهما أقرب وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالأنذاراين المؤرخين في 6 ابريل و11 اكتوبر 2017.