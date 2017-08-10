الرقابة المالية توافق على عرض شراء 46% من أسهم أيكون

مصطفى طلعت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على العرض المقدم من عرفات محمد، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، لشراء ما يعادل 46% من رأسمالها. وقالته الهيئة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الخميس، إن العرض المقدم لشراء 16.5 مليون سهم، تمثل

مصطفى طلعت

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على العرض المقدم من عرفات محمد، رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، لشراء ما يعادل 46% من رأسمالها.

وقالته الهيئة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الخميس، إن العرض المقدم لشراء 16.5 مليون سهم، تمثل النسبة المكملة لأسهم “إيكون” بسعر 7.12 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية للصفقة 117.9 مليون جنيه.

وفي أبريل الماضي رفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية تظلم رئيس شركة إيكون، بشأن تضرره من قرار الهيئة الخاص بعدم التزام الأشخاص المرتبطة بالشركة بتقديم عرض شراء إجباري، للنسبة المكملة لأسهم الشركة.

ويبلغ رأسمال “ايكون” 106.9 مليون جنيه، موزعاً على 26.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.