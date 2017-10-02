الرقابة المالية توافق على عرض شراء حصة من أوراسكوم للإنشاء

رجب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء شركة "أوسى اى مينا بى فى" من تقديم عرض شراء إجبارى لعدد 204784 سهما بنسبة 0.098% من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمملوكة لشركة أو سى إى إن فى.وقالت الهيئة فى بيان منشور على شاشة التداول إن هذه الموافقة تمت وفقا للفقرة "هـ" من ا

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على استثناء شركة “أوسى اى مينا بى فى” من تقديم عرض شراء إجبارى لعدد 204784 سهما بنسبة 0.098% من أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمملوكة لشركة أو سى إى إن فى.

وقالت الهيئة فى بيان منشور على شاشة التداول إن هذه الموافقة تمت وفقا للفقرة “هـ” من المادة 356 من أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 فى ضوء إعادة الهيكلة فيما بين مجموعة الشركات المرتبطة”.

وطالبت الهيئة الشركة بالإفصاح عن تفاصيل هذه العملية بالبورصة المصرية قبل وبعد التنفيذ على أن تم التنفيذ وتحديد السعر وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية باعتبار أن ذلك من اختصاصها.

