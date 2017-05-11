الرقابة المالية توافق على شراء كليوباترا 46.3% من القاهرة التخصصي

مصطفى طلعتأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، موافقتها على نشر إعلان الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا لشراء حتى عدد 1.2 مليون سهم تمثل 46.3% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي.جدير بالذكر أن «كليوباترا» أعلنت، فى ديسمبر الماضى، إيداع مشروع عرض الشراء ا



مصطفى طلعت

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، موافقتها على نشر إعلان الشراء الإجباري المقدم من شركة مستشفى كليوباترا لشراء حتى عدد 1.2 مليون سهم تمثل 46.3% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي.

جدير بالذكر أن «كليوباترا» أعلنت، فى ديسمبر الماضى، إيداع مشروع عرض الشراء الإجبارى، للاستحواذ على مستشفى القاهرة التخصصى بسعر 110 جنيهات للسهم، وعيّنت كلاً من المجموعة المالية هيرمس لتولِّى مهام المستشار المالى للصفقة، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات المالية، مهام المستشار القانونى للصفقة.

وتسعى شركة كليوباترا للاستحواذ على الحصة المتبقية فى «القاهرة التحصصى» (%47.3)، وكانت شركة «أبراج»- الكيان الأم حاليًّا لـ«كليوباترا»- قد استحوذت على 53 % من رأسمال «القاهرة التخصصى» قبل عامين، بنحو 106 ملايين جنيه.

كانت «كليوباترا» قد أعلنت، مؤخرًا، عن تنفيذ خطة توسعية خلال العام الحالى، تتضمن ضم مستشفى خامس لمجموعتها، وافتتاح عيادتين تكميليتين بشرق وغرب القاهرة، بجانب توسعات متعلقة بعمليات الإحلال والتجديد للمستشفيات التابعة لها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى، كما افتتحت مركزًا للأشعة للمتطورة بمستشفى القاهرة التخصصى، خلال الشهور القليلة الماضية، بالتعاون مع شركة فيليبس العالمية.

وكانت الشركة تخطط لاستثمار 360 مليون جنيه فى 2016، ونجحت فى استثمار جزء ضئيل منه، وتسعى إلى استكمال المتبقى خلال العام الحالى.

وتملك «كليوباترا» 650 سريرًا، كما تملك عدة مستشفيات تابعة هى: القاهرة التخصصى، والشروق، والنيل بدراوى، وأعلنت ارتفاع أرباحها بنسبة %30 لتسجل 89.4 مليون جنيه، نهاية العام الماضى، مقابل 68.8 مليون جنيه خلال 2015.

ويبلغ رأسمال مستشفى كليوباترا 100 مليون جنيه، موزَّعًا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم، وتمتلك «كليوباترا» نحو %52.72 من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى، و%99.99 من مستشفى الشروق، و%99.92 من مستشفى النيل بدراوى.