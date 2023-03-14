«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 4.3 مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة رأس المال المصدر لـ

رأس المال المصدر لبنك قناة السويس

، من 3.6 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه.

وأوضح البنك في إفصاح للبورصة اليوم، أن الزيادة تمول من الأرباح الخاصة بعام 2022، من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 بواقع 0.194 سهم لكل سهم، رهنا بموافقة الجمعية العامة العادية على حساب التوزيع.

وارتفع المركز المالي لبنك قناة السويس، بنسبة نمو 30% ليصل إلى 74.7 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقارنة بـ 57.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مدعوماً بزيادة الودائع بنسبة 30% لتصل إلى 65.8 مليار جنية بنهاية 2022، مقارنة بـ 50.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق.

ونجح في زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 28% لتصل إلى 29.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022 مقارنة 23.1 مليار جنيه بنهاية عام 2021، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 25% لتصل إلى 17.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 14.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021.