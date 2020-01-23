بورصة وشركات

«الرقابة المالية» توافق على زيادة رأسمال البنك التجاري الدولي إلى 14.7 مليار جنيه

البنك التجارى الدولى يحصل على موافقة الرقابة المالية للسير فى اجراءات زيادة رأسمال
رجب عزالدين 5:34 م, الخميس, 23 يناير 20 5:34 م, الخميس, 23 يناير 20

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وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر البنك التجارى الدولى (مصر) تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 14.77 مليار جنيه.

وتقدم البنك التجارى الدولى فى وقت سابق بمستندات زيادة رأس المال المصدر إلى 14.7 مليار جنيه بنظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

ووافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى فى 5 يناير الحالى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 85.9 مليون جنيه تقريبا.

مقراً لثانى فروع البنك التجارى الدولى بسوديك وست

وتوزع الزيادة على 8.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممولة نقدا من المبالغ التي سوف يتم تحصيلها من العاملين، وذلك تنفيذا لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع ) الشريحة الحادية عشر.

وتقدم البنك التجارى الدولى فى نوفمبر الماضى بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.5 مليار جنيه؛ ليصبح 14.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 105.4 مليون جنيه تمثل الشريحة العاشرة لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.

كما تقدم البنك فى نفس الشهر بمستندات زيادة رأسمال المرخص به من 20 إلى 50 مليار جنيه إلى إدارة البورصة المصرية بزيادة قدرها 30 مليار جنيه.

البنك التجارى الدولى يشترى حصة فى أحد البنوك بـ«كينيا»

ووافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي مصر فى 4 نوفمبر الماضى على شراء حصة فى أحد البنوك العاملة فى دولة كينيا بالقارة الأفريقية.

وقال البنك فى إفصاح سابق للبورصة إن المجلس وافق على ذلك بصورة مبدئية، وسيتم التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من كل الجهات الرقابية المعنية فى مصر وكينيا.

وأعلن البنك التجارى فى أبريل الماضى عن تأسيس مكتب تمثيلى بمدينة أديس أبابا بدولة إثيوبيا، بهدف تعزيز العلاقات مع البنوك الإثيوبية، ودعم التبادل التجارى بين البلدين، ودراسة السوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

وقال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك آنذاك، إن هذه الخطوة تأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة التعاون مع الدول الأفريقية.

وأعلن البنك فى 21 مارس الماضى عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة مصر للطيران لمدة 5 أعوام جديدة، لاستمرار إصدار بطاقة Mileseverywhere أول بطاقة ائتمانية مشتركة من نوعها في مصر، والتي تم إطلاقها لأول مرة منتصف عام 2014.

وسجل البنك التجارى الدولى صافى ربح قدره 9.5 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 7.5 مليار جنيه خلال 2017.

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بقلم رجب عزالدين

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