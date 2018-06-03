الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال زهراء المعادى للاستثمار

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رأسمالها المصدر بإصدار 33 مليون سهم، اسمي عادي نقدي خصماً من أرباح العام، وفقاً للقوائم المالية المنتهية ديسمبر 2017.وأقرت عمومية الشركة، فى 29 مارس الماضى، زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 66 مليونًا

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رأسمالها المصدر بإصدار 33 مليون سهم، اسمي عادي نقدي خصماً من أرباح العام، وفقاً للقوائم المالية المنتهية ديسمبر 2017.

وأقرت عمومية الشركة، فى 29 مارس الماضى، زيادة رأسمال المصدر والمدفوع من 66 مليونًا إلى 99 مليون جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 50% من رأس المال على المساهمي.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 160 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 177.8 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 66 مليون جنيه، موزعاً على 66 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد.