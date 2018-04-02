الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال أطلس لاستصلاح الأراضى

رحب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بنشر تقرير الافصاح بغرض السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليون

رحب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بنشر تقرير الافصاح بغرض السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 21 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 59.2 مليون جنيه إلى 65.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.9 مليون جنيه تمويلا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017.

وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 57.14% إلى 913 ألف جنيه خلال 2017 مقابل خسائر بلغت 2.1 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأس مال الشركة الحالى 59.2 مليون جنيه موزعا على 5.2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.