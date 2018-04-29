الرقابة المالية توافق على زيادة رأس مال مدينة نصر للإسكان

رجب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بالسير فى اجراءات زيادة راس المال المصدر.ووافق عمومية الشركة مطلع ابريل على زيادة رأس المال المصدر من 997.1 مليون جنيه الى 1.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 202.8 مليون جنيه موزعة على 202.8 مليون سهم بقيمة اسمية ق

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بالسير فى اجراءات زيادة راس المال المصدر.

ووافق عمومية الشركة مطلع ابريل على زيادة رأس المال المصدر من 997.1 مليون جنيه الى 1.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 202.8 مليون جنيه موزعة على 202.8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد تمول عن طريق أرباح العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 21% خلال 2017لتسجل 933 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 768.9 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 997.1 مليون جنيه، موزعاً على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.