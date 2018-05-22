الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال ليفت سلاب مصر

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 12 مايو الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مل



رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 12 مايو الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه موزعة على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات بخلاف مصاريف إصدار 15 قرشا للسهم.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.9 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 39.4 ألف جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 54.9 مليون جنيه، موزعًا على 5.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.