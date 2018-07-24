الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال ثمار لتداول الأوراق

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى اجراءات زيادة رأس المال.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 22 مايو الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 50 مليون جنيه إلي 55 مليون مليون جنيه بزيادة قدرها 5 مل

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى اجراءات زيادة رأس المال.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 22 مايو الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 50 مليون جنيه إلي 55 مليون مليون جنيه بزيادة قدرها 5 مليون جنيه موزعة علي 6.2 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم 0.8 جنيه مموله من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 79% خلال 2017 لتسجل 10.31 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.76 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى المصدر 50 مليون جنيه موزعا على عدد 62.5 مليون سهم بقيمة اسمية 80 قرشاً للسهم.