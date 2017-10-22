الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال مصر للأسمنت قنا

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة مصر للاسمنت - قنا بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة.وتستهدف الشركة زيادة رأسمال الشركة المصدر بعدد 30.1 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة مصر للاسمنت – قنا بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة.

وتستهدف الشركة زيادة رأسمال الشركة المصدر بعدد 30.1 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10 جنيهات مصرية للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 301 مليون جنيه نقدا لدى البنك المتلقى الاكتتاب بالإضافة إلى (25) قرشًا مصروفات إصدار للسهم الواحد ومع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا.

وقالت إدارة البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملو ومشترو السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 7 نوفمبر المقبل.

ويبلغ رأسمال مصر للأسمنت الحالي نحو 298.7 مليون جنيه، موزعاً على 29.8 مليون سهم.

