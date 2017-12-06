الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال أورنج

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية على قيام شركة أورنج مصر للاتصالات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر البالغ عددها 1.54 مليار سهم لقدامى المساهمين.وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات بقيمة إجمالية للإصدار قدرها 15.4 ملي

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية على قيام شركة أورنج مصر للاتصالات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر البالغ عددها 1.54 مليار سهم لقدامى المساهمين.

وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات بقيمة إجمالية للإصدار قدرها 15.4 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار (واحد قرش) للسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا.

وقالت البورصة إن الحق في الاكتتاب يقتصر على المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر الجارى.

وألزمت الهيئة الشركة بالإعلان عن الاكتتاب فى صحفيتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.

وأقرت عمومية الشركة فى 4 ديسمبر زيادة رأس المال من مليار جنيه إلى 16.4 مليار، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

وعينت أورنج للاتصالات شركة جرانت ثورنتون مستشارًا ماليًّا مستقلا لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم، استجابة لطلب هيئة الرقابة المالية إثر ملاحظتها تحرك سعر السهم بصورة ايجابية خلال مدة قصيرة بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق وقطاع الإتصالات ونتائج أعمال الشركة.

وصعد سهم أورانج مصر في مطلع نوفمبر لأعلى مستوياته في 32 شهرا منذ مارس 2015، بالتزامن مع قرار زيادة رأسمال الشركة.

وقالت أورنج إن دراسة القيمة العادلة من المقرر أن تنتهى قبل 21 ديسمبر الجاري.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا مليار جنيه، موزعا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.