الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الإسكندرية لتداول الحاويات

رجب عزالدين وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 5.5 مليون جنيه تقريبا. ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.57 مليون جنيه بقيمة



رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 5.5 مليون جنيه تقريبا.

ومن المقرر زيادة رأس المال المصدر من 739.2 مليون جنيه إلى 744.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 5.57 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم وقيمة عادلة 150.65 جنيه تمول نقدا عن طريق الاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.

وقالت الشركة إن هذه الزيادة سيتم استخدامها فى عملية إحلال وتجديد أرضيات الساحات ورفع كفاءة إنارة الساحات بمبلغ 8.2 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها خلال 2018.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 739.3 مليون جنيه، موزعا على 147.86 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم.