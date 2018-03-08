الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال مدينة نصر للإسكان

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 1.15 مليار جنيه.ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 997.1 مليون جنيه إلى 1.15 مليار جنيه ت

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، نموذج الإفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر إلى 1.15 مليار جنيه.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 25 فبراير الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 997.1 مليون جنيه إلى 1.15 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة قدرها 152.8 مليون جنيه، موزعة على 152.8 مليون سهم ممولة من أرباح العام المالى المنتهى في 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 943.2 مليون جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 738.7 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 997.1 مليون جنيه، موزعًا على 997.1 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.