الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال إم إم جروب للصناعة

رجب عزالدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بالسير فى إجراءات زيادة راس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 245.5 مليون جنيه إلي 306.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 61.3 مليون جنيه موزعة ع

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بالسير فى إجراءات زيادة راس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 مارس الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 245.5 مليون جنيه إلي 306.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 61.3 مليون جنيه موزعة علي 99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.62 جنيه تمول عن طريق أرباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017.

يشار إلى أن صافى ربح «إم إم جروب» بلغ 339 مليون جنيه العام الماضى، مقابل 363 مليونا العام السابق له، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة المبيعات %93 مقارنة بـ%89 فى 2016، مع انخفاض مجمل هامش الربح من %10.8 إلى %6.7.

وتتبع الشركة – التى تعتبر إحدى أكبر شركات التوزيع فى مصر بتغطية جغرافية تبلغ %90 من مساحة مصر – نحو 24 شركة متنوعة النشاط تشمل مجالاتها الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.

وتمتلك «إم إم جروب» 36 فرع توزيع فى كل إنحاء الجمهورية ويتبعه 40 ألف منفذ بيع تقريبا بالإضافة إلى 61 محل تجزئة وتمارس 4 أنشطة رئيسية هى نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات الفاخرة والجرارات والمواسير.

وتتبع الشركة 4 كيانات هى شركة ميديترينيان الصناعية «المصرية الأوكرانية سابقا» وتعمل فى تجميع الجرارات الزراعية، وشركة قنوان للتجارة والتوزيع بالإضافة إلى شركة خدمات التكنولوجيا الحديثة وأخيراً شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى.