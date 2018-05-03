الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال عتاقة للصلب

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على قيام شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة، بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 17 إبريل الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قدر

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على قيام شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 17 إبريل الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، موزعة على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ممولة من أرباح العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017.

ومن المقرر أن تكون الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وتضاعفت أرباح الشركة إلى 169 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 84.5 مليون خلال 2016، بسبب ارتفاع المبيعات إلى 3.6 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.