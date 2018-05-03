الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الشرقية للدخان

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة الشرقية - إيسترن كومباني، تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 18 إبريل الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,5 مليار جنيه إلى 2,25 مليار جنيه بزيادة 750 مليون

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على نشر شركة الشرقية – إيسترن كومباني، تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 18 إبريل الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,5 مليار جنيه إلى 2,25 مليار جنيه بزيادة 750 مليون جنيه، موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للواحد، ممولة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017.

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، فى 22 مارس الماضى، عن توقيع اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع.

وقالت الشركة، فى بيان سابق للبورصة المصرية، اليوم، إن تلك الاتفاقية مع المنصور الدولية تمت بصفتها الشركة المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر ويست west داخل السوق المحلية عن طريق التصنيع داخل منشآت الشرقية للدخان، بترخيص من شركة ريمتسما سيجار تنفابربكن الألمانية “مالكة العلامة التجارية”

وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من 21 مارس 2018 وحتى 20 مارس 2023، على أن يتم تقاسم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.