الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال بايونيرز القابضة بقيمة مليار جنيه

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنشر تقرير الافصاح الخاص بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.كانت الشركة قد تقدمت للهيئة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه موزع عل

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنشر تقرير الافصاح الخاص بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

كانت الشركة قد تقدمت للهيئة بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه موزع على 216.1 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيه للسهم بالإضافة إلى عشرة قروش للسهم كمصاريف اصدار.

وتمثل الزيادة نسبة 30% تقريبا من قيمة رأس المال الحالي وتخصص لقدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدا وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 3.6 مليار جنيه، موزعا على 708.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.