الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال كيما 1.2 مليار جنيه

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بسير شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 أبريل الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.1 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.225 ملي

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بسير شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 أبريل الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.1 مليار جنيه إلى 4.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.225 مليار جنيه.

وتوزع الزيادة على 245 مليون سهم (مائتان خمسة وأربعون مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم 5 جنيهات بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار تمول عن طريق الإكتتاب لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الرصيد الدائن فى 31 مارس الماضى بالإكتتاب فى الزيادة المشار إليها فى حدود نسبة مساهمته الأصلية.

كما وافق المجلس فى 29 أبريل الماضى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى واضافة بند لمزاولة النشاط العقارى فيما يخص البيع أو التشييد أو المشاركة أو الإتجار أو الإيجار مع الشركات المتخصصة فى مجال التسويق العقارى “تشييد وبناء”.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 3.16 مليار جنيه، موزعة على 632.95 مليون سهم، بقيمة إسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.