الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الإسكندرية للغزل 45 مليون جنيه

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بسير شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 ابريل الماضى على على إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 596.4 مليون جنيه الى 641.4 مليون جنيه بزيادة قدرها

رجب عزالدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بسير شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 ابريل الماضى على على إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 596.4 مليون جنيه الى 641.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 45 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه , تمول نقدا عن طريق دعوة قدامى المساهمين .

وتحولت الشركة للخسارة خلال النصف الأول من العام المالي 2017 – 2018 لتسجل 4.19 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 19.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 596.4 مليون جنيه، موزعا على 298.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.