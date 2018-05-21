الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال كابو للملابس والمنسوجات

رجب عزالدين: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر. ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 أبريل الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع…

رجب عزالدين:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 30 أبريل الماضى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 407.3 مليون جنيه إلي 507.3 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه بقيمة إسمية واحد جنيه للسهم، بواقع 0.2455 سهم لكل مالك سهم واحد أصلى، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة نقدا، وعلى أن يكون الاكتتاب مرحلة واحدة فقط.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 407.3 مليون جنيه، موزعا على 407.3 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.