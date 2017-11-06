الرقابة المالية توافق على زيادة الحد الأقصى للشراء بذات الجلسة

المال – خاص:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من حيث المبدأ، على تنظيم قواعد آلية التعامل فى ذات الجلسة، بما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلا من 20000/1، والسماح له بتكرار التعامل فى حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم؛ على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة فى أقرب



المال – خاص:



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من حيث المبدأ، على تنظيم قواعد آلية التعامل فى ذات الجلسة، بما يتيح زيادة الحد الأقصى للعميل إلى 1/10000 بدلا من 20000/1، والسماح له بتكرار التعامل فى حدود تلك النسبة خلال الجلسة على ذات السهم؛ على أن يتم عرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة فى أقرب اجتماع قادم للسير فى إجراءات التعديل.

جاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة الاستشارية لسوق المال، المعاد تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى جلستة الأخيرة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، ومشاركة أعضائها الذين قاموا بانتخاب سليمان نظمى رئيسا للجنة، وجرى مناقشة عددا من المقترحات الواردة من أطراف السوق المختلفة، من بينها البورصة المصرية.

كما وافق رئيس الهيئة على توصية اللجنة، بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلى القائمة “ب” للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها، على أن يتم تفعيل ذلك فى يناير 2018، بالتزامن مع تحديث قوائم الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.

على صعيد آخر، كلف رئيس الهيئة، اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع؛ على أن تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل تلك الآلية بالسوق المصرية، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال، والنتائج والآثار الايجابية والسلبية المتوقعة، وإبداء الرأى فى القواعد المنظمة لها، والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزياً، أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ، وتحديد دور أطراف السوق، ومدى مناسبة حجم التعامل فى السوق، والحد الأدنى للأوراق المالية، من حيث الحجم والقيمة السوقية.

