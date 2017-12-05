الرقابة المالية توافق على رفع حصة المصريين للاستثمار بالصندوق العقاري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، الموافقة لكل من شركتي المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير على شراء حصة إضافية برأسمال شركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري من أحد المؤسسين.

ووافقت الهيئة على الطلب المقدم من شركة المصريين في الخارج للاستثمار على نقل ملكية حصة من أسهم صندوق المصريين العقاري بعدد 46 ألف سهم، لتصبح مساهمة الشركة 31.2% بدلاً من 22%، وذلك بعد تنفيذ العملية بالبورصة.

ووافقت الهيئة على نقل ملكية 18.5 مليون سهم من أسهم الخزينة المملوكة لشركة المجموعة المصرية للاستثمار القابضة (مدير الاستثمار لصندوق المصريين للاستثمار العقاري)، لتصبح ملكية الشركة في المجموعة المصرية نحو 41.14% بدلاً من صفر بعد التنفيذ.

من ناحية أخرى، أبدت الهيئة عدم الممانعة على نقل ملكية حصة من أسهم شركة صندوق المصريين للاستثمار العقاري بعدد 235 ألف سهم لتصبح نسبة مساهمة شركة المصريين للإسكان والتعمير برأسمال شركة الصندوق العقاري 64% بدلاً من 17%، وذلك بعد تنفيذ العملية.