الرقابة المالية توافق على دعوة سامكريت مصر عموميتها لإقرار زيادة رأس المال

رجب عزالدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح الخاص بشركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون، لدعوة عموميتها للنظر في تغطية زيادة رأس المال المصدر. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن الإفصاح المقدم يتضمن الاكتفاء بما سيتم تغطيته في الاكتتاب، والنظر في إجراء التعديل اللازم

رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر الإفصاح الخاص بشركة سامكريت مصر – مهندسون ومقاولون، لدعوة عموميتها للنظر في تغطية زيادة رأس المال المصدر.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن الإفصاح المقدم يتضمن الاكتفاء بما سيتم تغطيته في الاكتتاب، والنظر في إجراء التعديل اللازم على زيادة رأس المال، واعتماد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى للشركة.

وأشارت الهيئة إلى أن موعد غلق باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سيكون في 29 يناير الحالى.

وفي بداية ديسمبر 2017 وافقت الرقابة المالية على سير سامكريت مصر في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 69 مليون جنيه إلى 230.46 مليون جنيه، عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، ثم وافقت عمومية الشركة بداية يناير على يناير الحالي، على زيادة رأس المال المصدر إلى 230.46 مليون جنيه.

وتقدمت الشركة فى سبتمبر الماضى إلى البورصة المصرية بمستندات تقسيمها إلى شركة قاسمة وثلاث شركات منقسمة، وقالت الشركة آنذاك إنها تبحث الضوابط القانونية مع الجهات المختصة للتوافق مع إجراءات التقسيم المقترحة.