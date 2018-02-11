الرقابة المالية توافق على دعوة إيكمى للمرحلة الثانية للاكتتاب

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من نشر شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى لاكتتاب زيادة رأس المال.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن الأسهم المتبقية تبلغ 18.4 مليون سهم، وسيتم

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من نشر شركة الدولية للصناعات الطبية “إيكمي” الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى لاكتتاب زيادة رأس المال.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن الأسهم المتبقية تبلغ 18.4 مليون سهم، وسيتم الاكتتاب فيها بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، بالإضافة إلى 2.5 قرش مصاريف إصدار وبنفس الشروط الواردة بالإعلان السابق.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب لقدامى المساهمين اعتبارًا من 18 فبراير وحتى 22 فبراير الجاري.

وأعلنت الشركة الخميس الماضى، عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 38.83%.

ويبلغ رأسمال إيكمي 12 مليون جنيه، موزعاً على 12 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، وحققت الشركة صافى ربح 288.3 ألف جنيه في الشهور التسعة الأولى من 2017، مقابل 278.3 ألف جنيه في الفترة المماثلة من 2016.