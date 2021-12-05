«الرقابة المالية» توافق على تعيين مصطفى صلاح عضوا منتدبا لـ«المهندس لتأمينات الحياة»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعيين الدكتور مصطفى صلاح الدين سعد عضوا منتدبا جديدا لشركة المهندس لتأمينات الحياة خلفا للراحل الدكتور محمد عبد اللطيف مراد، وكان مجلس إدارة شركة المهندس لتأمينات الحياة قد قرر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، تعيين الدكتور مصطفى صلاح الدين سعيد مدير عام الشركة والقائم بأعمال العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة التأمينية وعضوا منتدبا للشركة خلفا للراحل الدكتور محمد عبداللطيف مراد.

مجلس إدارة الشركة اختاره الأسبوع الماضى

وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القرار في ضوء موافقتها السابقة في شهر مايو الماضي علي توليه أعمال العضو المنتدب بعد وفاة دكتور مراد، وقد وافقت الهيئة رسميا علي اعتماد تعينه عضو مجلس إدارة منتدبا من ذوي الخبرة.

ويمتلك صلاح خبرة أكثر من 24 عاماً في مجال تأمينات الحياة بسوق التأمين المصري إذ بدأ المسيرة فى شركة المهندس للتأمين بقطاع تأمينات الحياة والخبرة الاكتوارية واستمر بها ما يقرب من 11 سنة، ثم انتقل بعد ذلك إلى المصرية للتأمين التكافلي حياة لمدة تتجاوز 8 سنوات منذ بدء نشاطها ليقوم بتأسيس وبناء ادارة التأمين الجماعي بالشركة، قبل أن ينتقل لتولي منصب رئيس قطاع العمليات والشئون الفنية بشركة الدلتا لتأمينات الحياة لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، ثم تولى منصب رئيس قطاع العمليات بالشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلي في السنة الأخيرة قبل عودته مرة اخري لبيته القديم وتوليه مسئولية مدير عام شركة المهندس لتأمينات الحياة اعتبار من أكتوبر 2020.

عن العضو المنتدب الجديد لشركة المهندس لتأمينات الحياة

ويُعد مصطفي صلاح خريجاً لكلية التجارة بجامعة القاهرة – شعبة التأمين بتقدير امتياز كما حصل على الدبلومة المهنية في تأمينات الحياة من معهد التأمين المصري في دورتها الأولي بتقدير عام امتياز، كما حصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال للمديرين التنفيذيين من جامعة الإسكندرية بتقدير عام امتياز، كما تولي سابقا عضوية لجنة التأمين متناهي الصغر بالاتحاد المصري للتأمين.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

إضافة إلي توليه سابقا منصب نائب رئيس لجنة تأمينات الاشخاص والخبرة الاكتوارية بالاتحاد المصري للتأمين، وجدير بالذكر أنه يتولي حاليا منصب المدير التنفيذي لدبلومة تأمينات الحياة بمعهد التأمين المصري .