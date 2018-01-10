الرقابة المالية توافق على تعيين حنفى عضوا منتدبآ للبنانية السويسرية

مروة عبد النبى : وافقت هيئة الرقابة المالية على تعيين محمود حنفى عضوا منتدبآ لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى "libano – suiss" وذلك بعد شهر من توليه منصبه بقرار من مجلس ادارة مجموعة "دلتا نير ايست هولدنج" بلبنان خلفآ لبشار سواس العضو المنتدب السابق . وتقدمت اللبنانية

مروة عبد النبى :

وافقت هيئة الرقابة المالية على تعيين محمود حنفى عضوا منتدبآ لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى “libano – suiss” وذلك بعد شهر من توليه منصبه بقرار من مجلس ادارة مجموعة “دلتا نير ايست هولدنج” بلبنان خلفآ لبشار سواس العضو المنتدب السابق .

وتقدمت اللبنانية السويسرية في 5 ديسمبر الماضي بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة علي قرار مجلس ادارة الشركة بتعيين حنفي عضوا منتدبا.

واستدعت الهيئة حنفي منذ اسبوع لاختباره-كاحد الاجراءات- للموافقة علي تعيينه عضوا منتدبا.

وقال مصدر مسؤول أن الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات بهيئة الرقابة المالية برئاسة ضياء رضا قد أصدرت الموافقة على تعيين حنفى عضوا منتدب لشركة اللبنانية لشركات الحياة التكافلى وذلك بعد اجتيازه اختبار اللجنة المخصصة لتعيين الاعضاء المنتدبين بشركات التأمين .

ومن المعروف أن محمود حنفى كان يشغل منصب مدير عام التسويق والمبيعات بشركة “طوكيومارين” فاميلى لتأمينات الحياة التكافلى لمدة 4 سنوات، ثم رئيسا قطاع التسويق والمبيعات بالشركة المصرية الإمارتية لتأمينات الحياة التكافلى لمدة عامين بدأت اواخر عام 2015 وحتى نهاية 2017.