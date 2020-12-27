«الرقابة المالية» توافق على تعديلات وثيقة درع الأعمال لـ «طوكيو مارين جنرال»

كشف وليد فارس رئيس قطاع الاكتتاب فى شركة «طوكيو مارين» جنرال تكافل مصر عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديلات وثيقة تأمين «درع الأعمال Tokio Business Protection» والتى توفر التغطية التأمينية للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة مثل المبانى الإدارية والعيادات والمدارس والجامعات والمحال التجارية التى تصل قيمة أصولهم المملوكة حتى سقف 25 مليون جنيه.

وقال إن وثيقة تأمين «درع الأعمال» تهتم فى المقام الأول بتوفير التغطية التأمينية على الحريق والسطو وكسر الزجاج والمسئوليات – نقل النقدية – وانفجار مواسير المياه وطفح خزاناتها أو اصطدام المركبات والشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية وبحد أقصى 25 % .

وأضاف أن تطوير التغطيات الجديدة فى وثيقة درع الأعمال جاء بناء على عمل مسح على السوق من خلال شركاء النجاح – وسطاء التأمين- المتعاقدين مع الشركة وتم الحصول منهم على خلفية جيدة باحتياجات أصحاب الأعمال والمشروعات بمتطلباتهم، بالإضافة إلى الاستشارات التى تمت مع بعض عملاء الشركة لتلبية جميع احتياجاتهم فى هذا الصدد، فضلا عن تصميم هذا المنتج من خلال الاستفادة من الخبرة التأمينية اليابانية.

وأكد تدريب وسطاء التأمين على هذه الوثيقة بصورة مكثفة الشهر الماضى قبل طرحها فى السوق أول ديسمبر الجارى بغرض تسهيل العملية البيعية لهم خاصة مع وجود إقبال عليها.

ومعروف أن وسطاء التأمين لديهم لقاءات شهرية مع فريق العمل التنفيذى بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل لتوطيد العلاقات معهم، ولتبادل الأراء والتوعية بأنواع التغطيات المختلفة بالشركة من ناحية ومعرفة متطلبات عملائهم من خلال المسح المستمر على السوق من ناحية أخرى بصفتهم مفتاح النمو الأول بأى شركة تأمين.

وأوضح فارس أنه تمت إضافة ملحق إضافى جديد للوثيقة بسعر منفصل فى حال طلب العميل هذه التغطيات الإضافية أبرزها خرق البيانات والتى تتمثل فى الهجمات الإلكترونية على معلومات الشركة والتى تقوم بتغطية المصروفات المتكبدة لحين استعادة البيانات التالفة .

وأشار إلى أن ملحق وثيقة «Tokio Business Protection» يغطى تغطيات السفر الطارئة لصاحب العمل فى حالة حدوث مشكلة بالشركة أو فى حال اختطاف أحد مديرى الشركة أو المصاريف اللازمة لتعيين عضو منتدب أو مدير تنفيذى جديد للشركة نتيجة حادث.

وأكد أنه يتم قياس رضا العملاء من خلال جودة المنتج المطروح من الشركة وسرعة ودقة الخدمة والتى تشمل دفع التعويضات للعميل الذى يتعين عليه أن يملأ استمارة استطلاع الرأى الذى يتسلمها من الشركة عند أخذه لشيك التعويض الخاص به لقياس مدى رضاه عن الخدمة، مشيرا إلى وجود خدمة أخرى لوسطاء التأمين باعتبارهما نافذتنا على السوق تسمى «tokio marine broker voices» والتى يتم فيها معرفة مدى رضاهم عن التسهيلات التى تقدمها لهم الشركة وانطباع العملاء فى السوق عنا أيضا، بخلاف التجديدات التى تثبت رضاهم فعليا.

وأوضح أن مثل هذا المنتج الجديد يمكن أن يساهم فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسيحدث صدى جيداً فى سوق التأمين.