الرقابة المالية توافق على تعديلات عمل صناديق الاستثمار‎

المال- خاصوافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على عدد من التعديلات الهامة باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال، والتي تضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري.وشملت التعديلات التي وردت في بيان صدر عن الهيئة اليوم السماح لصناديق الاستثمار العقاري بزيادة النسبة التي يجوز فيها استثمار أ

المال- خاص

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على عدد من التعديلات الهامة باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال، والتي تضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري.

وشملت التعديلات التي وردت في بيان صدر عن الهيئة اليوم السماح لصناديق الاستثمار العقاري بزيادة النسبة التي يجوز فيها استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق اقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق.

كما شملت التعديلات إلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق .

وشملت التعديلات أيضا أنه فى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة يجب أن تلتزم باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

وتضمنت التعديلات الغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

كما تمت الموافقة عليها السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الألية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق.

وفى مجال الصناديق الخيرية فقد تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها في عدة أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، فقد تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من اصدار للصناديق المفتوحة.

تأتى هذه التعديلات في إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزه، وستقوم الهيئة بإرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.



