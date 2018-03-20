الرقابة المالية توافق على تسجيل وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى

بدور إبراهيموافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران أمس على تسجيل وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى.قال الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن هذه الخطوة تأتى تمهيدًا لقيد وتداول وثائق الصندوق بالبورصة، ومن المتوقع انهاء اجراءات القيد خلال أيام.وأشار

بدور إبراهيم

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران أمس على تسجيل وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى.

قال الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن هذه الخطوة تأتى تمهيدًا لقيد وتداول وثائق الصندوق بالبورصة، ومن المتوقع انهاء اجراءات القيد خلال أيام.

وأشار إلى أن «الرقابة المالية» حريصة على تذليل العقبات والإسراع من عمليات تسجيل وثائق صناديق الاستثمار العقارية للعمل نحو تنمية السوق، لافتا إلى أن القطاع العقارى سيشهد طفرة كبرى عقب التوسع فى قيد وتسجيل وثائق صناديق الاستثمار، والتى ستصبح أداة قوية لحل جميع التحديات التى تواجه آليات التمويل غير المصرفى أيضًا، كالتمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرهما.

ولفت السيد إلى أنه من المتوقع بدء نشاط تداول وثائق الصندوق أول أبريل المقبل، باستثمارات مستهدفة 2.5 مليار جنيه وقيمة إسمية للوثيقة 10 جنيهات.

وتصل مدة الصندوق إلى 10 سنوات، مللوك لشركتى «المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية» و«المصريين للإسكان والتعمير، واكتتبت به مجموعة من الأفراد، بالإضافة إلى شركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وبنك مصر للتنمية.