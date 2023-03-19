الرقابة المالية توافق على تحول «كاف لتأمينات الحياة» من النظام التكافلي إلى «التجاري»

أعلنت كاف لتأمينات الحياة اليوم أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحتها رخصة تأمين تجاري على الحياة لتصبح بذلك كاف أول شركة تأمين مصرية تتحول من شركة تأمين تكافلي إلى شركة تأمين تجاري على الحياة.

ومن خلال الجهود المشتركة والتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وكاف لتأمينات الحياة، سيتيح هذا التغيير خلق حلولاً تأمينية مبسطة وعالية القيمة تمهد الطريق نحو تنمية حجم أعمال الشركة وتعزيز جهود الشمول المالي.

كاف لتأمينات الحياة تحقق 100% نموا سنويا

تهدف شركة كاف – وبالتوازي مع الخطة الاقتصادية القومية – إلى دعم التنمية الاقتصادية لجميع المصريين من خلال حماية الفئات الأكثر عرضة للأزمات المالية وزيادة إمكانية وصول التأمين إليهم عن طريق الحلول المبتكرة والمناسبة للبيئة المحلية.

ومنذ استحواذ المجموعة المالية هيرميس القابضة وجي بي كابيتال علي شركة كاف لتأمينات الحياة عام 2020، شهدت الشركة نمواً هائلاً بسبب حرصها على تيسير العملية التأمينية، حيث تضاعف حجم الأعمال بها بنسبة تزيد عن 100% سنوياً وهو نمو غير مسبوق لتصبح كاف بذلك شركة تأمينات الحياة الأسرع نمواً في مصر. جدير بالذكر أن الشركة أصبحت تغطي اليوم أكثر من 2 مليون عميل.

وبينما ركزت الشركة على استهداف الشركات وأصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر في وقت سابق، تعمل شركة كاف حالياً على توسيع نطاق عملها عن طريق تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تستهدف شريحة جديدة وهي الأفراد. هذه المنتجات من شأنها أن تضمن راحة البال والسهولة في ممارسة الأعمال مع التركيز على البساطة والمرونة وكذلك التكلفة الملائمة.

جورج غبريال عضوا منتدبا للشركة

وقد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية – في فبراير 2023 – تعيين د. ﭼورچ غبريال رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لشركة كاف لتأمينات الحياة. ويعد د.غبريال خبير في مجال التأمين وهو يتمتع بتاريخ من الإنجازات المهنية يقارب العشرين عاماً تضمَّن العمل مع كبرى شركات التأمين في مصر وأوروبا، وله باع طويل في إدارة العمليات وتطويرها وتصميم المنتجات المبتكرة والقدرة على قيادة تغيير مؤسسي شامل. جدير بالذكر أن امتلاك د.غبريال للعديد من الدرجات العلمية المتخصصة في مجال التأمين بالإضافة لكفاءته في مجال إدارة الأعمال وخبرته الفنية والتشغيلية الكبيرة تأتي جميعاً في توقيت محوري وفارق في تاريخ الشركة.

وكشف د.غبريال عن حماسه للمرحلة القادمة، فإن هذا التحول الغير مسبوق إلى شركة تأمين تجاري يعد تأكيداً على ثقة الهيئة العامةٍ للرقابة المالية بالشركة، وسوف يدعم توسيع نطاق خدماتنا لتشمل قطاعاً أكبر من العملاء. إن التزامنا بتقديم خدمة ذات جودة فائقة هو الركيزة الأساسية لمجموعة منتجاتنا الجديدة وحجر الأساس لخدمة محورها وهدفها هو العميل.كما أكد على أهمية التأمين في المرحلة الاقتصادية الحالية.

وأكد اتخاذ الشركة أولى خطواتها إلى الأمام في تعزيز المردود الإيجابي للتأمين على الصالح العام ودوره كأداة فعالة للاستقرار المالي، في ظل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية الكبير لها، وهو الأمر الذي يتفق مع رؤيتها ومهمتها المشتركة لتحديث و تطوير صناعة التأمين المصرية. ومع اقتراب إطلاق منتجاتنا الجديدة للأفراد، تمشيرا إلى أن شركته تلعب دوراً ناشطاً في تسهيل إمكانية الوصول إلى التأمين وتوسيع انتشاره الجغرافي في كافة ربوع مصر.

ولفت إلى أنه استناداً إلى فهم شركته العميق لاحتياجات العملاء والفجوات الحالية فيما يتيحه السوق التأميني بمصر، تقوم كاف ببناء خبرة شراء فريدة ومتكاملة لعملائها ترتكز على التكنولوﭼيا، حيث سيتمكن العملاء من شراء منتجات تأمينية للأفراد من خلال تطبيق ومنصة كاف الرقمية.

وأعرب أن كاف تؤمن بأن التكنولوﭼيا تسمح بتقديم حلولاً مفصّلة تتناسب مع الاحتياجات الشخصية لكل عميل مع ضمان خبرة تأمينية سلسة وسرعة في عملية الاكتتاب ودراسة عميقة.

وأكد يقينه بأن سد الفجوة بين العملاء وخدماتها، هو بمثابة تمكين للعملاء وتعزيز لقدراتهم على اتخاذ القرارات الهامة للإمساك بزمام حياتهم. إن كاف لتأمينات الحياة تركز من خلال منتجات رقمية مرنة وسلسة، توزيع إلكتروني وإجراءات اكتتاب مبسطة على مخاطبة أبرز مشاكل العملاء بشكل فعال. وإيماناً منّها بأن التكنولوﭼيا والتحول الرقمي قد صارا من أساسيات تحسين أسلوب الحياة، فإن كاف تعتزم أن تكون لها الريادة في رقمنة صناعة التأمين في السوق المصري.