الرقابة المالية توافق على تأسيس 8 شركات قابضة

المال- خاصوافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على إصدار أسهم وتأسيس 8 شركات قابضة وكذلك الترخيص لإحدى الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية بنشاطي شراء الأوراق المالية والبيع والشراء في ذات الجلسة. كما وافقت اللجنة على قيد ونقل و

المال- خاص

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على إصدار أسهم وتأسيس 8 شركات قابضة وكذلك الترخيص لإحدى الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية بنشاطي شراء الأوراق المالية والبيع والشراء في ذات الجلسة.

كما وافقت اللجنة على قيد ونقل وغلق بعض شركات الوساطة في الأوراق المالية، وكذلك على إصدار ترخيص لإحدى الشركات بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر.

واعتمد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة قرارات اللجنة وأصدر بشأنها قرارات تنفيذية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.