الرقابة المالية توافق على تأسيس مصر لرأسمال المخاطر برأسمال 150 مليونًا

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة «مصر لرأسمال المخاطر» برأسمال قدره 150 مليون جنيه بهدف إعادة تأهيل المصانع المتعثرة.

ويشارك صندوق «تحيا مصر» بنحو %46.6 من رأسمال «مصر للمخاطر» بمساهمة قدرها 70 مليون جنيه، ويتوزع باقى رأسمال الشركة على كل من بنك الاستثمار القومى وشركة أيادى للاستثمار ومركز تحديث الصناعة بحصص متفاوتة.

وقال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، الشركة المسئولة عن إدارة «مصر لرأسمال المخاطر»، إن الأخيرة ستدعو جمعيتها العمومية لعقد أول اجتماع مطلع أغسطس من أجل تشكيل مجلس الإدارة، الذى سيتولى مهمة إعداد المعايير والأسس الخاصة بالموافقة على تمويل المشروعات المتعثرة، وتحديد أولويات التمويل بما يسهم فى تحقيق أكبر استفادة من التمويل المتاح.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «مصر لرأسمال المخاطر» تمتلك بيانات نحو 4200 مصنع متعثر و70 شركة، مشيرًا إلى أنها ستقوم بدراسة تلك الحالات فنيًا وماليًا عقب تشكيل مجلس الإدارة.

وأوضح توفيق أن الشركة ستقوم بتأهيل الشركات والمصانع المتعثرة على دفعات بواقع 3 أو 4 شركات فى كل دفعة، مشيرًا إلى أن حجم التمويل المتاح للشركة الواحدة يتراوح حده الأقصى بين 10 و15 مليون جنيه.

وتابع: المرحلة الأولى ستشهد إعادة ضخ رأسمال الشركة البالغ 150 مليون جنيه فى 10 أو 15 شركة متعثرة، على أن تتم زيادة رأسمال «مصر للمخاطر» فى مرحلة لاحقة، خاصة أن رأس المال المصرح به يصل إلى 500 مليون.

يذكر أن «مصر لرأسمال المخاطر» ستدار بواسطة تحالف شركتى «يونيون كابيتال – بى بى بارتنرز» للاستثمار المباشر، وكان المؤسسون اتفقوا خلال فترة سابقة على تغيير الشكل القانونى من صندوق استثمار لشركة رأسمال مخاطر.