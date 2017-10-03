الرقابة المالية توافق على تأجيل دراسة القيمة لغاز مصر

رجب عزالدينوافقت هيئة الرقابة المالية على تقرر تأجيل موعد الانتهاء من دراسة القيمة العادلة إلى يوم الأربعاء المقرر 4 أكتوبر الحالي.وطلبت الشركة تأجيل الموعد لاستيفاء بعض البيانات للمستشار المالي المستقل، والخاصة بنتائج أعمال الشركة والشركات المستثمر فيها في الفترة المستقبلية.وأسندت الشركة أعما

رجب عزالدين

وافقت هيئة الرقابة المالية على تقرر تأجيل موعد الانتهاء من دراسة القيمة العادلة إلى يوم الأربعاء المقرر 4 أكتوبر الحالي.

وطلبت الشركة تأجيل الموعد لاستيفاء بعض البيانات للمستشار المالي المستقل، والخاصة بنتائج أعمال الشركة والشركات المستثمر فيها في الفترة المستقبلية.

وأسندت الشركة أعمال دراسة القيمة العادلة للسهم إلى شركة أصول عربية للاستشارات المالية، بدلاً من شركة مباشر للاستشارات التى اعترضت عليها الرقابة المالية.

وكلفت غاز مصر شركة مباشر للاستشارات المالية لدراسة القيمة بناء على طلب الهيئة على خلفية ارتفاع سعر السهم بشكل قوى خلال الفترة الماضية.

وصعد سهم غاز مصر خلال شهر أغسطس لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية، كما ألغت إدارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من ثمانى جلسات متتالية.

وتنص المادة رقم “34 مكرراً” من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أحقية الهيئة فى أن تطلب من الشركات المقيدة بالبورصة دراسة للقيمة العادلة للسهم، وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75%، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع أتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة ومدي وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغيير.

يذكر أن أرباح “غاز مصر” ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.