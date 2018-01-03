الرقابة المالية توافق على المرحلة الثانية لاكتتاب كفر الزيات للمبيدات

رجب عزالدين أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من قيام كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية فى زيادة رأس المال، والبالغة 146 ألف سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد. وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض بصفة مبدئية من قيام كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية فى زيادة رأس المال، والبالغة 146 ألف سهم تقريبًا، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الاكتتاب المذكور سيتم وفقًا لنفس شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان المنشور، بتاريخ 25 أكتوبر 2017.

وأعلنت الشركة، فى 25 ديسمبر الماضى، عن تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال بالمرحلة الأولى بنسبة 96.33%، وتم الاكتتاب في 3.8 مليون سهم من

إجمالى 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية 38.5 مليون جنيه.

كان مجلس الإدارة قد وافق على اقتراح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 80.02 مليون جنيه إلى 120.04 مليون جنيه، تمول عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، كل حسب نسبة مساهمته في رأس المال بواقع نصف سهم لكل واحد أصلى.

ويبلغ رأسمال الشركة 80.02 مليون جنيه، موزعًا على 8.002 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.