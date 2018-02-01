الرقابة المالية توافق على المرحلة الثانية لاكتتاب بنك الصادرات

رجب عز الدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات شركة بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى.وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن العدد المتبقى من الأسهم غير المكتتب فيها يبلغ عددها 2.1 مليون سهم، و

رجب عز الدين



أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام البنك المصري لتنمية الصادرات شركة بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى الأسهم المتبقية من المرحلة الأولى.

وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن العدد المتبقى من الأسهم غير المكتتب فيها يبلغ عددها 2.1 مليون سهم، وسيتم طرحها للاكتتتاب بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم وبنفس شروط الاكتتاب الواردة بالإعلان السابق.

وقالت البنك، أمس الأربعاء، عن تغطية الاكتتاب فى المرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8% على عدد 97.8 مليون سهم، وسيتم طرح بقية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، بالمرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في ديسمبر الماضي، على نشر دعوى البنك لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.

وتأتى زيادة رأسمال البنك للتوافق مع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.