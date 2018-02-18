الرقابة المالية توافق على القيد المزدوج لأسهم النعيم ببورصة دبى

رجب عزالدين أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد والإدراج المزدوج لسهم الشركة فى سوق دبى المالى، بدلاً من سوق أبو ظبى للأوراق المالية. وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى 9 يناير الماضى، قيد وإدراج أسهم الشركة قيداً مزدوجاً بسو

رجب عزالدين

أعلنت شركة النعيم القابضة للاستثمارات، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد والإدراج المزدوج لسهم الشركة فى سوق دبى المالى، بدلاً من سوق أبو ظبى للأوراق المالية.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة، فى 9 يناير الماضى، قيد وإدراج أسهم الشركة قيداً مزدوجاً بسوق دبى المالى بدولة الإمارات العربية المتحدة على ألا تتجاوز كمية الأسهم المراد تحويلها عن ثلث رأس مال الشركة.

وفوضت “العمومية” كلا من نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ونائبه طلال محمد عقيل، فى اتخاذ كل ما يلزم نحو تنفيذ قرارها فى هذا الشأن.

ويبلغ رأسمال النعيم 218.5 مليون دولار، موزعًا على 312.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.7 دولار، وتعمل فى مجال تأسيس الشركات وإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات والتأجير التمويلي، وضمان وتغطية الاكتتابات وأمناء الحفظ.