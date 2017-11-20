الرقابة المالية توافق على الزيادة المجانية لرأسمال بنك التعمير والإسكان

رجب عزالدين وافقت هيئة الرقابة المالية عن نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك التعمير والإسكان بالأسهم المجانية. ويستهدف البنك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه عبر تحويل مبلغ 253 مليون جنيه من الاحتياطي العام وتوزيع سهم مجاني لك

رجب عزالدين

وافقت هيئة الرقابة المالية عن نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر لبنك التعمير والإسكان بالأسهم المجانية.

ويستهدف البنك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه عبر تحويل مبلغ 253 مليون جنيه من الاحتياطي العام وتوزيع سهم مجاني لكل 5 أسهم أصلية بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ووافق مجلس إدارة البنك فى 13 نوفمبر الجارى على توزيع أسهم مجانية من الاحتياطي العام بواقع سهم مجانى لكل 5 أسهم قيمة كل سهم 10جنيه تمهيدا للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل نص المادتين رقمى 6 ,7 من النظام الأساسى للبنك.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، ارتفاع أرباحه بنسبة 60% إلى 888 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 555 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.



ويبلغ رأس مال البنك 1.26 مليار جنيه، موزعا على 126.5 مليون جنيه، بقيمة أسمية 10 جنيه للسهم الواحد.