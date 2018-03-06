الرقابة المالية توافق على اكتتاب زيادة رأس المال أسمنت سيناء

رجب عزالدين:أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة أسمنت سيناء بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر.وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 68 مليون سهم عادى نقدى لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم

رجب عزالدين:

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة أسمنت سيناء بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر.

وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 68 مليون سهم عادى نقدى لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

ونوهت الهيئة فى بيان للبورصة إلى أنم السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى سيتم خلال الفترة من 25 مارس وحتى 18 أبريل المقبل.

وقالت إدارة البورصة المصرية إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم وذلك حتى نهاية جلسة تداول يوم 20 مارس 2018.

ووافقت عمومية الشركة فى نوفمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 680.5 مليون جنيه إلى 1.36 مليار جنيه، عبر زيادة نقدية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 680.5 مليون جنيه، موزعاً على 68 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.