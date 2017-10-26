الرقابة المالية توافق على اكتتاب زيادة رأسمال كفر الزيات للمبيدات

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الممانعة بصفة مبدئية على قيام شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها المصدر بـ 40 مليون سهم عادي نقدي لقدامى المساهمين، بقيمة اسمية 10 جنيهات مصرى للواحد،

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الممانعة بصفة مبدئية على قيام شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.

وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها المصدر بـ 40 مليون سهم عادي نقدي لقدامى المساهمين، بقيمة اسمية 10 جنيهات مصرى للواحد، بالإضافة إلى 25 قرش مصروفات إصدار للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً.

وحددت إدارة البورصة المصرية نهاية الحق في الاكتتاب للمساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم، حتى نهاية جلسة تداول يوم 19 نوفمبر المقبل.

ويبلغ رأسمال الشركة 80.02 مليون جنيه، موزعاً على 8.002 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.