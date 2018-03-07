الرقابة المالية توافق على استكمال عرض شراء أسهم الوطنية للذرة

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض من نشر شركة "كايرو ثري إيه" الدولية للصناعات، إعلان استكمال عرض الشراء المقدم على باقى أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإعلان يمثل إلتزامًا على شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات

رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم الرفض من نشر شركة “كايرو ثري إيه” الدولية للصناعات، إعلان استكمال عرض الشراء المقدم على باقى أسهم الوطنية لمنتجات الذرة.

وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإعلان يمثل إلتزامًا على شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات بالشراء، ولايمثل التزام على المساهم بالبيع، كما لايعد اعتماد الهيئة اعتمادًا للجدوى الاستثمارية أو التجارية لهذا العرض.

ونوهت الشركة إلى التزام شركة “كايرو ثري إيه” الدولية بكافة التعهدات والالتزامات والخطة المستقبلية تجاه الشركة الوطنية لمنتجات الذرة ومساهميها الواردة بإعلان عرض الشراء السابق اعتماده من الهيئة.

ونفذت “كايرو ثري إيه” الدولية فى 23 نوفمبر الماضى، عملية استحواذ كبيرة شملت 97.6% من أسهم شركة الوطنية للذرة ما يعادل 28.8 مليون سهم بقيمة 1.47 مليار جنيه بمتوسط سعر 51 جنيهًا للسهم.

يذكر أن “كايرو ثرى إيه” هى شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.