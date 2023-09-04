«الرقابة المالية» توافق على إنشاء صندوق تأمين للعاملين بجامعة النيل الأهلية (مستند)

سجلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، صندوق الادخار للعاملين بجامعة النيل الأهلية، بقرارها رقم 2186 لسنة 2023.
وجاء بالقرار تسجيل صندوق الادخار بجامعة النيل الأهلية، ومقره الرئيس محور 26 يوليو – ميدان جهينة – الشيخ زايد – الجيزة.
وتناول تسجيل الصندوق تحديد التسجيل والغرض منه وأجر الاشتراك وقواعد سداد الاشتراكات والمزايا الادخارية وحالات انتهاء الخدمة والمساعدات الاجتماعية وإجراءات صرف المزايا الادخارية مع شرح لقواعد صرفها في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو طلب العضو أو فترة الإعارة.
ويمكن الاطلاع على القرار كاملًا من هنا: