الرقابة المالية توافق على إنشاء صناديق استثمار لتمويل متناهي الصغر

المال – خاصوافق محمد عمران رئيس "الهيئة العامة للرقابة المالية" على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، أن تقوم بشراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، بما يساعد هذه الجهات على إعادة الاستثمار مرة أخرى.وأضاف عمران، في بي

المال – خاص

وافق محمد عمران رئيس “الهيئة العامة للرقابة المالية” على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، أن تقوم بشراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، بما يساعد هذه الجهات على إعادة الاستثمار مرة أخرى.

وأضاف عمران، في بيان اليوم الثلاثاء أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا مباشرا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار اليها.

وتابع : “هذا القرار يأتي حرصا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي”.

وتضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية، بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هي.

وتوقع عمران يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.

وتجدر اﻹشارة إلي أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر قد بلغ ما يزيد على 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017 بلغ أكثر من 7 مليار جنيه، وبلغت نسبة النساء المستفيدين من هذا النشاط حوالي 70% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد علي 850 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حالياً وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة ، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد علي 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.