الرقابة المالية توافق على إعدام أسهم خزينة بيراميزا للفنادق

رجب عزالدين
وافق الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بسير شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية فى إجراءات تخفيض رأس المال المصدر.
وتقدمت الشركة الأسبوع الماضى بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 420 مليون جنيه إلى 432 مليون جنيه بتخفيض قدره 12.1 مليون جنيه وذلك بإعدام أسهم الخزينة بإعدام 608659سهم خزينة بالقيمة الاسمية وقدرها 20جنيه للسهم .
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 25 فبراير الجارى على تخفيض رأس المال المصدر باعدام أسهم الخزينة التى مر عليها ثلاثة أشهر.
واشترت الشركة تلك الأسهم فى نوفمبر الماضى بقيمة 24.3 مليون جنيه بسعر 40 جنيه للسهم الواحد.